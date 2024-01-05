Скрынников Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрынников Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Скрынников Виктор

Мать: Скрынникова Ольга Яковлевна

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