Боталова Елена Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Боталов Никита Антипович
Бракосочетание
13.11.1881
Архангельское, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Баяндин Стефан Трофимович
Отец ребёнка: Баяндин Трофим Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Баяндин Василий Трофимович
Отец ребёнка: Баяндин Трофим Кириллович
Рождение ребёнка
22.07.1897
Сын: Баяндин Владимир Трофимович
Отец ребёнка: Баяндин Трофим Кириллович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Баяндин Андриан Трофимович
Отец ребёнка: Баяндин Трофим Кириллович
Смерть
Неизвестно