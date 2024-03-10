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Боталова Елена Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Боталов Никита Антипович

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1881

Муж: Баяндин Трофим Кириллович

Архангельское, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Баяндин Стефан Трофимович

Отец ребёнка: Баяндин Трофим Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Баяндин Василий Трофимович

Отец ребёнка: Баяндин Трофим Кириллович

Рождение ребёнка
22.07.1897

Сын: Баяндин Владимир Трофимович

Отец ребёнка: Баяндин Трофим Кириллович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Баяндин Андриан Трофимович

Отец ребёнка: Баяндин Трофим Кириллович

Смерть
Неизвестно
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