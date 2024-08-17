Шмаков Иван (внебрачный)
Место рождения
Дата рождения15.01.1824 ст.
Дата смерти27.08.1824 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1824 ст.
Отец: не указан
Внебрачный сын
Крещение
20.01.1824 ст.
Восприемник: брат ее [матери младенца] родный Никита [Никифор] Василисков сын Шмаков
Смерть
27.08.1824 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
После 27.08.1824 ст.
Дата погребения не указана