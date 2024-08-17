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Шмаков Иван (внебрачный)

Место рождения

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

15.01.1824 ст.

Дата смерти

27.08.1824 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1824 ст.

Отец: не указан

Мать: Сикова (Шмакова) Параскева Василисковна (Васильевна)

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Внебрачный сын
Крещение
20.01.1824 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: брат ее [матери младенца] родный Никита [Никифор] Василисков сын Шмаков
Смерть
27.08.1824 ст.
Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от поноса
Похороны
После 27.08.1824 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Дата погребения не указана

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