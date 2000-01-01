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Кручинина Екатерина Игоревна
Кручинина Екатерина Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.12.1993
Пол
Женский
Отец
Кручинин Игорь Иванович
1975 г.р.
Мать
Кручинина (Казанцева) Елена Владимировна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
15.12.1993
Отец:
Кручинин Игорь Иванович
Мать:
Кручинина Елена Владимировна
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