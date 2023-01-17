Устьянцева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устьянцева Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1909

Дочь: Свиридова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Устьянцев Пётр Кириллович

Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? Петровна

Отец ребёнка: Устьянцев Пётр Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? Петровна

Отец ребёнка: Устьянцев Пётр Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устьянцев Пётр Кириллович

Смерть
Неизвестно
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