Устьянцева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1909
Дочь: Свиридова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Устьянцев Пётр Кириллович
Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ? Петровна
Отец ребёнка: Устьянцев Пётр Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ? Петровна
Отец ребёнка: Устьянцев Пётр Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно