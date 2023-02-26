Акилина Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1802
Сын: Тимофей Николаев
Отец ребёнка: Николай Семёнов
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1805
Сын: Ефимий Николаев
Отец ребёнка: Николай Семёнов
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1806
Дочь: Параскева Николаева
Отец ребёнка: Николай Семёнов
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1807
Сын: Филипп Николаев
Отец ребёнка: Николай Семёнов
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1809
Дочь: Анастасия Николаева
Отец ребёнка: Николай Семёнов
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Семёнов
Смерть
Неизвестно