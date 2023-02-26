Акилина Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1780 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1802

Сын: Тимофей Николаев

Отец ребёнка: Николай Семёнов

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1805

Сын: Ефимий Николаев

Отец ребёнка: Николай Семёнов

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1806

Дочь: Параскева Николаева

Отец ребёнка: Николай Семёнов

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1807

Сын: Филипп Николаев

Отец ребёнка: Николай Семёнов

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1809

Дочь: Анастасия Николаева

Отец ребёнка: Николай Семёнов

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Семёнов

Смерть
Неизвестно
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