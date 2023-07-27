Смальева (Смальева) Домна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.08.1913
Отец ребёнка: Смальев Аврамий Вальевич
Воронеж
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Маркова (смальева) Авдотья Авраамиевна (Абрамова)
Отец ребёнка: Смальев Аврамий Вальевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Коваль (смальева) Александра
Отец ребёнка: Смальев Аврамий Вальевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Прокопьева (смальева) Мария
Отец ребёнка: Смальев Аврамий Вальевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Покрышкина (смальева) Раиса
Отец ребёнка: Смальев Аврамий Вальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смальев Аврамий Вальевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950