Смальева (Смальева) Домна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смальева (Смальева) Домна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1913

Сын: Смальев Иоанн Аврамиевич

Отец ребёнка: Смальев Аврамий Вальевич

Воронеж
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Маркова (смальева) Авдотья Авраамиевна (Абрамова)

Отец ребёнка: Смальев Аврамий Вальевич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Коваль (смальева) Александра

Отец ребёнка: Смальев Аврамий Вальевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Прокопьева (смальева) Мария

Отец ребёнка: Смальев Аврамий Вальевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Покрышкина (смальева) Раиса

Отец ребёнка: Смальев Аврамий Вальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смальев Николай Аврамиев

Отец ребёнка: Смальев Аврамий Вальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смальев Аврамий Вальевич

Смерть
1950
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