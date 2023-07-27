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Покрышкина (Смальева) (Смальева) Раиса
Покрышкина (Смальева) (Смальева) Раиса
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1931
Пол
Женский
Отец
Смальев Аврамий Вальевич
1892 г.р.
Мать
Смальева (Смальева) Домна Павловна
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Смальев Аврамий Вальевич
Мать:
Смальева Домна Павловна
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