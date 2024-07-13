Александрова Наталья Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Александрова Наталья Васильевна

Место рождения

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Демид Алексеевич

Рождение ребёнка
15.06.1869 ст.

Сын: Александров Иван Демидович

Отец ребёнка: Александров Демид Алексеевич

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1870 ст.

Сын: Александров Дмитрий Демидович

Отец ребёнка: Александров Демид Алексеевич

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1872 ст.

Сын: Александров Николай Демидович

Отец ребёнка: Александров Демид Алексеевич

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
18.06.1874 ст.

Сын: Александров Сергей Демидович

Отец ребёнка: Александров Демид Алексеевич

Самойлова, Петропавловская волость, Уфимский уезд
Смерть
Неизвестно

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