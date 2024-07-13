Александрова Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1869 ст.
Сын: Александров Иван Демидович
Отец ребёнка: Александров Демид Алексеевич
Рождение ребёнка
18.09.1870 ст.
Сын: Александров Дмитрий Демидович
Отец ребёнка: Александров Демид Алексеевич
Рождение ребёнка
04.12.1872 ст.
Сын: Александров Николай Демидович
Отец ребёнка: Александров Демид Алексеевич
Рождение ребёнка
18.06.1874 ст.
Сын: Александров Сергей Демидович
Отец ребёнка: Александров Демид Алексеевич
Смерть
Неизвестно