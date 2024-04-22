Коворотуша Семён Авксентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коворотуша Семён Авксентьевич

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

03.02.1905 ст.

Дата смерти

01.05.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1905 ст.

Отец: Коворотуша Авксентий Евдокимович

Мать: Коворотуша Варвара Васильевна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 13 от 03.02.1905, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007782405?i=156
Смерть
01.05.1911 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о смерти № 24 от 02.05.1911, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=568
Похороны
02.05.1911 ст.
Гужовка, Чернігівська область
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