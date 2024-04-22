Коворотуша Семён Авксентьевич
Место рождения
Дата рождения03.02.1905 ст.
Дата смерти01.05.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1905 ст.
Запись в метрической книге о рождении № 13 от 03.02.1905, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007782405?i=156
Смерть
01.05.1911 ст.
Запись в метрической книге о смерти № 24 от 02.05.1911, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=568
Похороны
02.05.1911 ст.