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Шинелин Виктор Иванович

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Место рождения

Суроватиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

04.10.1927

Дата смерти

14.06.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1901 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1927

Отец: не указан

Мать: Шинелина Хиония Михайловна

Суроватиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
28.04.1949

Жена: Шинелина София Степановна

Рождение ребёнка
20.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шинелина София Степановна

Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Смерть
14.06.1966
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