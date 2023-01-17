Шинелин Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения04.10.1927
Дата смерти14.06.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1927
Отец: не указан
Бракосочетание
28.04.1949
Рождение ребёнка
20.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шинелина София Степановна
Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Смерть
14.06.1966