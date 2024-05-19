Бородина Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1875
Дочь: Бородина Агния Федоровна
Отец ребёнка: Бородин Федор Егорович
Рождение ребёнка
07.03.1876
Дочь: Березова (Бородина) Христина Федоровна
Отец ребёнка: Бородин Федор Егорович
Рождение ребёнка
04.11.1877
Сын: Бородин Григорий Федорович
Отец ребёнка: Бородин Федор Егорович
Смерть
Неизвестно