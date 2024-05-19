Бородина Евдокия Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бородина Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Федор Егорович

Рождение ребёнка
12.01.1875

Дочь: Бородина Агния Федоровна

Отец ребёнка: Бородин Федор Егорович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.03.1876

Дочь: Березова (Бородина) Христина Федоровна

Отец ребёнка: Бородин Федор Егорович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.11.1877

Сын: Бородин Григорий Федорович

Отец ребёнка: Бородин Федор Егорович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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