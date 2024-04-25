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Щекотурова Ирина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

22.12.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Степан Кондратьев

Мать: не указана

Упоминание
24.12.1806 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Настасьи, дочери Леонтия Кондратьева.
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
03.11.1820 ст.

Муж: Щекотуров Никифор Михайлов

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Фома Семенов, Петр Егоров, Федот Стефанов и Федор Ильин (?)
Рождение ребёнка
20.06.1823 ст.

Дочь: Бахорева Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Щекотуров Никифор Михайлов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Щекотуров Трофим Никифорович

Отец ребёнка: Щекотуров Никифор Михайлов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.04.1825 ст.

Сын: Ефим Никифорович

Отец ребёнка: Щекотуров Никифор Михайлов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
12.05.1832 ст.

Сын: Щекотуров Сидор Никифорович

Отец ребёнка: Щекотуров Никифор Михайлов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
27.12.1836 ст.

Сын: Щекотуров Игнат

Отец ребёнка: не указан

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Незаконнорожденный.
Рождение ребёнка
29.06.1840 ст.

Дочь: Евфимия

Отец ребёнка: не указан

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Незаконнорожденная.
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
22.12.1884 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От старости.
Похороны
24.12.1884 ст.
Погребение совершил священник Николай Розанов. Псаломщик Василий Любимов.
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