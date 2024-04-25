Щекотурова Ирина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти22.12.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1794
Отец: Степан Кондратьев
Упоминание
24.12.1806 ст.
Крестная мать Настасьи, дочери Леонтия Кондратьева.
Место жительства
1818
Исповедная роспись.
Бракосочетание
03.11.1820 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Фома Семенов, Петр Егоров, Федот Стефанов и Федор Ильин (?)
Рождение ребёнка
20.06.1823 ст.
Дочь: Бахорева Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Щекотуров Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Щекотуров Трофим Никифорович
Отец ребёнка: Щекотуров Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
08.04.1825 ст.
Сын: Ефим Никифорович
Отец ребёнка: Щекотуров Никифор Михайлов
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
12.05.1832 ст.
Сын: Щекотуров Сидор Никифорович
Отец ребёнка: Щекотуров Никифор Михайлов
Упоминание
1833
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
27.12.1836 ст.
Сын: Щекотуров Игнат
Незаконнорожденный.
Рождение ребёнка
29.06.1840 ст.
Дочь: Евфимия
Незаконнорожденная.
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Марфа
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Смерть
22.12.1884 ст.
От старости.
Похороны
24.12.1884 ст.
Погребение совершил священник Николай Розанов. Псаломщик Василий Любимов.