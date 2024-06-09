Ананьин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнаньин Александр Николаевич

Ананьин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Ананьин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Улякина Галина Александровна

Мать ребёнка: Ананьина (Глазырина) Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.01.1936

Сын: Ананьин Николай Александрович

Мать ребёнка: Ананьина (Глазырина) Клавдия Дмитриевна

Аллаки, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1943

Мы используем куки для улучшения работы сайта.