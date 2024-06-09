Ананьин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Ананьин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Улякина Галина Александровна
Мать ребёнка: Ананьина (Глазырина) Клавдия Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.01.1936
Сын: Ананьин Николай Александрович
Мать ребёнка: Ананьина (Глазырина) Клавдия Дмитриевна
Аллаки, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1943