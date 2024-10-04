Гусельников Михаил Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1865 и 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1865 и 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1893
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.02.1903
Дочь: (Гусельникова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Гусельникова (Шеманаева) Евдокия Назаровна
Смерть
Неизвестно