Гусельников Михаил Фёдорович Между 1865 и 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусельников Михаил Фёдорович

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Между 1865 и 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1865 и 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
До 1893

Жена: Гусельникова (Шеманаева) Евдокия Назаровна

Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.02.1903

Дочь: (Гусельникова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Гусельникова (Шеманаева) Евдокия Назаровна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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