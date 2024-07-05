(Гусельникова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения12.02.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1903
Крещение
03.03.1903
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Вознесения Господня. Крестил священник Василий Беляев, и.д. псаломщика Николай Акшинский. Крёстный - житель деревни Огнева Заимка, крестьянин Демьян Назарович Шемонае... Показать все
Смерть
Неизвестно