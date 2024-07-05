(Гусельникова) Мария Михайловна 12.02.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Гусельникова) Мария Михайловна

(Гусельникова) Мария Михайловна

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

12.02.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1865 и 1875 г.р.

Мать

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1903

Отец: Гусельников Михаил Фёдорович

Мать: Гусельникова (Шеманаева) Евдокия Назаровна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
03.03.1903
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Вознесения Господня. Крестил священник Василий Беляев, и.д. псаломщика Николай Акшинский. Крёстный - житель деревни Огнева Заимка, крестьянин Демьян Назарович Шемонае... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.