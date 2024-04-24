Большакова Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1952

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1952

Отец: Нагаев Александр Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Василий Анатольевич

Отец ребёнка: Большаков Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
31.05.1974

Дочь: Халмес Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Большаков Анатолий Васильевич

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