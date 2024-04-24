Большакова Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1952
Отец: Нагаев Александр Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Василий Анатольевич
Отец ребёнка: Большаков Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
31.05.1974
Дочь: Халмес Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Большаков Анатолий Васильевич