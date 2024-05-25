Самигуллина Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самигуллина Фатима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самигуллин Нургали Самигуллинович

Место жительства
Неизвестно
Бишкураево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Самигуллина) Кафия Нургалиевна

Отец ребёнка: Самигуллин Нургали Самигуллинович

Бишкураево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Самигуллина) Флюра Нургалиевна

Отец ребёнка: Самигуллин Нургали Самигуллинович

Бишкураево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Самигуллина) Ракыя Нургалиевна

Отец ребёнка: Самигуллин Нургали Самигуллинович

Бишкураево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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