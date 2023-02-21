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Новиков Григорий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1894

Отец: Новиков Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.09.1921

Дочь: Новикова София Григорьевна

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Около ?.05.1926

Сын: Новиков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Около ?.10.1936

Сын: Новиков Афанасий Григорьевич

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Татьяна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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