Новиков Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1894
Отец: Новиков Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.09.1921
Дочь: Новикова София Григорьевна
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Около ?.05.1926
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Около ?.10.1936
Сын: Новиков Афанасий Григорьевич
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно