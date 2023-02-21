Новикова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовикова Татьяна Николаевна

Новикова Татьяна Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.02.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.09.1921

Дочь: Новикова София Григорьевна

Отец ребёнка: Новиков Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Около ?.05.1926

Сын: Новиков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Новиков Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Около ?.10.1936

Сын: Новиков Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Новиков Григорий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Григорий Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close