Новикова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.02.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.09.1921
Дочь: Новикова София Григорьевна
Отец ребёнка: Новиков Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Около ?.05.1926
Отец ребёнка: Новиков Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Около ?.10.1936
Сын: Новиков Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Новиков Григорий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно