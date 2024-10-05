Оглоблина (-) Агрифина (Агриппина) Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблина (-) Агрифина (Агриппина) Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874 ст.

Дата смерти

02.07.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оглоблина Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Оглоблин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оглоблина Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Оглоблин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогозникова (Оглоблина) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Оглоблин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грачева (Оглоблина) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Оглоблин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одонова (Оглоблина) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Оглоблин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оглоблина Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Оглоблин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.09.1905 ст.

Сын: Оглоблин Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Оглоблин Григорий Дмитриевич

Сухоречье, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
07.12.1914

Сын: Оглоблин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Оглоблин Григорий Дмитриевич

Царицынка, Первомайский муниципальный район, Томская область
Смерть
02.07.1961

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