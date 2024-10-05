Оглоблина (-) Агрифина (Агриппина) Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874 ст.
Дата смерти02.07.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оглоблина Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Оглоблин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оглоблина Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Оглоблин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогозникова (Оглоблина) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Оглоблин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грачева (Оглоблина) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Оглоблин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одонова (Оглоблина) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Оглоблин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оглоблина Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Оглоблин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.09.1905 ст.
Сын: Оглоблин Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Оглоблин Григорий Дмитриевич
Сухоречье, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
07.12.1914
Сын: Оглоблин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Оглоблин Григорий Дмитриевич
Царицынка, Первомайский муниципальный район, Томская область
Смерть
02.07.1961