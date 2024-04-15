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Антошенко Корнилий Андреевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

10.09.1900 ст.

Дата смерти

20.12.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1900 ст.

Отец: Антошенко Андрей Корнилиевич

Мать: Антошенко Мария Васильевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9HP-2?i=368&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
11.09.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
20.12.1900 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L981-T?i=409&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
21.12.1900 ст.
на кладбище д. Кровной
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