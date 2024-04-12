Кушнарёва (Старикова) Прасковья Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
30.06.1904 ст.
Комиссарово, Заводоуковский, Тюменская область
Поручители: По жениху деревни Крашенининой - кр-н Тимофей Герасимов Поликарпов и рядовой Филипп Гаврилов Кушнарев; По невесте - кр-н Никифор Тереньтев Стариков и рядовой Тимофей Гаврилов Кушнарев
Рождение ребёнка
15.06.1906
Дочь: Городничева Павлина Ивановна
Отец ребёнка: Кушнарёв Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно