Кушнарёва (Старикова) Прасковья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушнарёва (Старикова) Прасковья Терентьевна

Место рождения

Крашенинино, Упоровский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Стариков Терентий Михеевич

Мать: Старикова Василиса Леонова

Крашенинино, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
30.06.1904 ст.

Муж: Кушнарёв Иван Гаврилович

Комиссарово, Заводоуковский, Тюменская область
Поручители: По жениху деревни Крашенининой - кр-н Тимофей Герасимов Поликарпов и рядовой Филипп Гаврилов Кушнарев; По невесте - кр-н Никифор Тереньтев Стариков и рядовой Тимофей Гаврилов Кушнарев
Рождение ребёнка
15.06.1906

Дочь: Городничева Павлина Ивановна

Отец ребёнка: Кушнарёв Иван Гаврилович

Крашенинино, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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