Дочь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1956
Дочь: Москвитина Лариса Андреевна
Отец ребёнка: Москвитин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
До 1987
Сын: Москвитин Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Москвитин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
До 1988
Сын: Москвитин Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Москвитин Андрей Андреевич