Пимен Александров Пивцойка Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пимен Александров Пивцойка Александров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Отец

1688 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Желейка

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1788
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