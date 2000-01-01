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Пимен Александров Пивцойка Александров
Пимен Александров Пивцойка Александров
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1725
Дата смерти
1788
Пол
Мужской
Отец
Желейка
1688 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Андрей
Арина
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец:
Желейка
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Арина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Андрей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1788
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