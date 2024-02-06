Габдулхаким Кутлучурин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдулхаким Кутлучурин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Кутлучур Абдулмазитов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Габдрашит Габдулхакимов

Мать ребёнка: Гульзагира

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Хухминя Габдулхакимова

Мать ребёнка: Гульзагира

Рождение ребёнка
1845

Сын: Абдулвахит Габдулхакимов

Мать ребёнка: Гульзагира

Рождение ребёнка
1850

Сын: Хабибурхат Габдулхакимов

Мать ребёнка: Гульзагира

Рождение ребёнка
1850

Сын: Хабибулла Габдулхакимов

Мать ребёнка: Гульзагира

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Маймуния Габдулхакимова

Мать ребёнка: Гульзагира

Рождение ребёнка
1857

Сын: Гарифулла Габдулхакимов

Мать ребёнка: Гульзагира

Смерть
Неизвестно
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