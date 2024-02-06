Габдулхаким Кутлучурин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Кутлучур Абдулмазитов
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Гульзагира
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Хухминя Габдулхакимова
Мать ребёнка: Гульзагира
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Гульзагира
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Гульзагира
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Гульзагира
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Маймуния Габдулхакимова
Мать ребёнка: Гульзагира
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Гульзагира
Смерть
Неизвестно