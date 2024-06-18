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Ванюрхин Арсентий (Арсений) Иларионов

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.12.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1898 ст.

Отец: Ванюрхин Ларион (Илларион) Максимов

Мать: Ванюрхина Анастасия (Настасья) Стефанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Ларион Максимов Ванюрхин и законная жена его Анастасия Стефанова,оба православные
Крещение
13.12.1898 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Захарий Иванович и села Онби крестьянская жена Стефанида Максимова
Смерть
Неизвестно

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