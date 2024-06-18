Ванюрхин Арсентий (Арсений) Иларионов
Место рождения
Дата рождения11.12.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1898 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Ларион Максимов Ванюрхин и законная жена его Анастасия Стефанова,оба православные
Крещение
13.12.1898 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Захарий Иванович и села Онби крестьянская жена Стефанида Максимова
Смерть
Неизвестно