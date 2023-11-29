Малышева Варвара Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Варвара Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Малышеыа Аантониина Фадеевна

Отец ребёнка: Малышев Фадей Петрович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Малышев Иван Фадеевич

Отец ребёнка: Малышев Фадей Петрович

Рождение ребёнка
12.07.1928

Сын: Малышев Иван Фадеевич

Отец ребёнка: Малышев Фадей Петрович

Смерть
1974

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