Малышева Варвара Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Малышеыа Аантониина Фадеевна
Отец ребёнка: Малышев Фадей Петрович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Малышев Фадей Петрович
Рождение ребёнка
12.07.1928
Отец ребёнка: Малышев Фадей Петрович
Смерть
1974