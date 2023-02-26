Кирилл Лукьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилл Лукьянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Ульян Кириллов

Мать ребёнка: ?

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Тарас Кириллов

Мать ребёнка: ?

д.Новые Галиски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1797

Сын: Емельян Кириллов

Мать ребёнка: ?

д.Новые Галиски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1799
д.Новые Галиски Поречского уезда Смоленской губ.
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