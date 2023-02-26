Кирилл Лукьянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1799
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Ульян Кириллов
Мать ребёнка: ?
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793
Сын: Тарас Кириллов
Мать ребёнка: ?
д.Новые Галиски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1797
Сын: Емельян Кириллов
Мать ребёнка: ?
д.Новые Галиски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1799
д.Новые Галиски Поречского уезда Смоленской губ.