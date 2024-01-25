Верткова (--) Пелагея Серапионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верткова (--) Пелагея Серапионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Бородина Елена Капитоновна

Отец ребёнка: Вертков Капитон Иванович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.02.1895

Дочь: Верткова Евфросинья Капитоновна

Отец ребёнка: Вертков Капитон Иванович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вертков Капитон Иванович

Смерть
Неизвестно
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