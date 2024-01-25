Верткова (--) Пелагея Серапионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Бородина Елена Капитоновна
Отец ребёнка: Вертков Капитон Иванович
Рождение ребёнка
13.02.1895
Дочь: Верткова Евфросинья Капитоновна
Отец ребёнка: Вертков Капитон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно