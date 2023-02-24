Овчинникова Марфа Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Марфа Прокофьевна

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Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Прокофий Иванович

Мать: ?

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
01.?.1870

Муж: Овчинников Андрей Лазаревич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.04.1881

Сын: Овчинников Василий Андреевич

Отец ребёнка: Овчинников Андрей Лазаревич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.06.1884

Сын: Лазарев Федор Андреевич

Отец ребёнка: Овчинников Андрей Лазаревич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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