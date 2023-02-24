Овчинникова Марфа Прокофьевна
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Прокофий Иванович
Мать: ?
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
01.?.1870
Рождение ребёнка
24.04.1881
Сын: Овчинников Василий Андреевич
Отец ребёнка: Овчинников Андрей Лазаревич
Рождение ребёнка
04.06.1884
Отец ребёнка: Овчинников Андрей Лазаревич
Смерть
Неизвестно