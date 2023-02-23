?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Овчинникова Марфа Прокофьевна
Отец ребёнка: Прокофий Иванович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Артюхина Марина Прокофьевна
Отец ребёнка: Прокофий Иванович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно