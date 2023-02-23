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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Овчинникова Марфа Прокофьевна

Отец ребёнка: Прокофий Иванович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Артюхина Марина Прокофьевна

Отец ребёнка: Прокофий Иванович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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