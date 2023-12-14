Зенкова -- Наталья Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкова -- Наталья Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

17.02.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1859

Сын: Зенков Феоктист Кондратьевич

Отец ребёнка: Зенков Кондрат Абрамович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенков Кондрат Абрамович

Смерть
17.02.1902
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
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