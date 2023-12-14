Зенкова -- Наталья Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти17.02.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.09.1859
Сын: Зенков Феоктист Кондратьевич
Отец ребёнка: Зенков Кондрат Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.1902
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]