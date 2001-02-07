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(Нестеренко) Анастасия Романовна
(Нестеренко) Анастасия Романовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.02.2001
Пол
Женский
Отец
Нестеренко Роман Александрович
1974 г.р.
Мать
Нестеренко (Семерникова) Татьяна Александровна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЖ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.2001
Отец:
Нестеренко Роман Александрович
Мать:
Нестеренко Татьяна Александровна
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