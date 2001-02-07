(Нестеренко) Анастасия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нестеренко) Анастасия Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.2001

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.2001

Отец: Нестеренко Роман Александрович

Мать: Нестеренко Татьяна Александровна

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