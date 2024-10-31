Соломонида Сидорова 1754 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСоломонида Сидорова

Соломонида Сидорова

Место рождения

Прокофьево, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Прокофьево, Старицкий муниципальный район, Тверская область
НП не точно, этот назывался Попово и ближе всех к с. Заречье, но казенная?
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфен Иванов

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Соломонида Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Иванов

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Василий Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Иванов

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.07.1779 ст.

Сын: Сысой Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Иванов

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
7. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-8DX?i=202&cc=1921824
Рождение ребёнка
1780

Сын: Прохор Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Иванов

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.10.1788 ст.

Сын: Аверьян (Аверкий) Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Иванов

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
16. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJ9-2FB?i=420&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.