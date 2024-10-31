Соломонида Сидорова
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
НП не точно, этот назывался Попово и ближе всех к с. Заречье, но казенная?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парфен Иванов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Соломонида Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Иванов
Рождение ребёнка
1777
Сын: Василий Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Иванов
Рождение ребёнка
06.07.1779 ст.
Сын: Сысой Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Иванов
7. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-8DX?i=202&cc=1921824
Рождение ребёнка
1780
Сын: Прохор Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Иванов
Рождение ребёнка
22.10.1788 ст.
Сын: Аверьян (Аверкий) Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Иванов
16. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJ9-2FB?i=420&cc=1921824
Смерть
Неизвестно