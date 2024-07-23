Колосов Федосей Евсевьевич
Место рожденияд. Володина Ентальской волости
Дата рожденияДо 1660
Дата смертиДо 1722
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1660
Отец: Колосов Евсевий Титов
Мать: не указана
д. Володина Ентальской волости
Рождение ребёнка
1680
Сын: Колосов Сергей Федосеевич
Мать ребёнка: не указана
д. Володинская
Рождение ребёнка
1705
Сын: Колосов Максим Федосеевич
Мать ребёнка: не указана
д. Володинская
Рождение ребёнка
1706
Мать ребёнка: не указана
д. Володинская
Смерть
До 1722
д. Володинская