Колосов Федосей Евсевьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Федосей Евсевьевич

Место рождения

д. Володина Ентальской волости

Дата рождения

До 1660

Дата смерти

До 1722

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1660

Отец: Колосов Евсевий Титов

Мать: не указана

д. Володина Ентальской волости
Рождение ребёнка
1680

Сын: Колосов Сергей Федосеевич

Мать ребёнка: не указана

д. Володинская
Рождение ребёнка
1705

Сын: Колосов Максим Федосеевич

Мать ребёнка: не указана

д. Володинская
Рождение ребёнка
1706

Сын: Колосов Семён Федосеевич

Мать ребёнка: не указана

д. Володинская
Смерть
До 1722
д. Володинская

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