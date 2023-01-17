Сидорин Дмитрий
Место рождения
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1848
Сын: Сидорин Меркурий Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1850
Сын: Сидорин Лаврентий Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1851
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно