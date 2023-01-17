Доренских Дарья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти05.05.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Доренских Иоанн Назарович
Отец ребёнка: Доренских Назар Васильевич
Рождение ребёнка
19.11.1871 ст.
Сын: Доренских Александр Назарович
Отец ребёнка: Доренских Назар Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.05.1875
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: чахотка