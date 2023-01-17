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Доренских Дарья Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

05.05.1875

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Доренских Иоанн Назарович

Отец ребёнка: Доренских Назар Васильевич

Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.11.1871 ст.

Сын: Доренских Александр Назарович

Отец ребёнка: Доренских Назар Васильевич

Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доренских Назар Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
05.05.1875
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: чахотка
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