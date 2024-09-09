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Фролова Анфиса Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Василий Фролович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Фролов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Фролов Василий Фролович

Семеново, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Фролова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Фролов Василий Фролович

Семеново, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Фролов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Фролов Василий Фролович

Семеново, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Фролов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Фролов Василий Фролович

Семеново, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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