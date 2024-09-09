Фролова Анфиса Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Сын: Фролов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Фролов Василий Фролович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Фролова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Фролов Василий Фролович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Фролов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Фролов Василий Фролович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Фролов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Фролов Василий Фролович
Смерть
Неизвестно