Марта
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севостьянчик Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Севостьянчик Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Севостьянчик Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севостьянчик Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.08.1920 ст.
Дочь: Севостьянчик Мария Васильевна
Отец ребёнка: Севостьянчик Василий
Рождение ребёнка
05.08.1920 ст.
Дочь: Севостьянчик Мария Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Севостьянчик Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Севостьянчик Василий
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Севостьянчик Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно