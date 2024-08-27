Марта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарта

Марта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севостьянчик Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Севостьянчик Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севостьянчик Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севостьянчик Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.08.1920 ст.

Дочь: Севостьянчик Мария Васильевна

Отец ребёнка: Севостьянчик Василий

Рождение ребёнка
05.08.1920 ст.

Дочь: Севостьянчик Мария Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Севостьянчик Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Севостьянчик Василий

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Севостьянчик Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.