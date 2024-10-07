Иван Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: Родион Парфентьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Павлеево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно