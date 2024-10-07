Иван Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Родион Парфентьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Павлеево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1720

Дочь: Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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