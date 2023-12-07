Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Родионович
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Родионович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Родионович
Смерть
Неизвестно