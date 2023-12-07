Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1686 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Родионович

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Родионович

Рождение ребёнка
1737

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Родионович

Смерть
Неизвестно
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