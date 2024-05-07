Рогожкин Владимир Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рогожкин Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогожкин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Рогожкина (Витнова) Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогожкина (Витнова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
23.05.1988

Дочь: Баулина Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Рогожкина (Витнова) Елена Петровна

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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