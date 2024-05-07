Рогожкин Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогожкин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Рогожкина (Витнова) Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1988
Дочь: Баулина Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Рогожкина (Витнова) Елена Петровна
Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно