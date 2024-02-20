Губарева Ольга Кузьминична
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1843
Дата смерти21.11.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.03.1862
Дочь: Чирва Матрена Антоновна
Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАХО, Ф - 40-105-827, м/к-1862г. зап-8,кадр-338
Бракосочетание
1871
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
?.01.1872
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
21.11.1872
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - чахотка | ГАДО , Ф - 256-1-1, м/к-1872г.,лист-202,зап-46
Похороны
23.11.1872
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука