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Губарева Ольга Кузьминична

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1843

Дата смерти

21.11.1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.03.1862

Дочь: Чирва Матрена Антоновна

Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАХО, Ф - 40-105-827, м/к-1862г. зап-8,кадр-338
Бракосочетание
1871

Муж: Губарев Антон Григорьевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
?.01.1872

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Губарев Антон Григорьевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
21.11.1872
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - чахотка | ГАДО , Ф - 256-1-1, м/к-1872г.,лист-202,зап-46
Похороны
23.11.1872
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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