Чирва (Губарева) Матрена Антоновна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения26.03.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1862
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАХО, Ф - 40-105-827, м/к-1862г. зап-8,кадр-338
Бракосочетание
02.11.1880
Муж: Чирва Иван Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно