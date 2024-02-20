Чирва (Губарева) Матрена Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирва (Губарева) Матрена Антоновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

26.03.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1836 г.р.

Мать

1843 г.р.

Муж

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1862

Отец: Губарев Антон Григорьевич

Мать: Губарева Ольга Кузьминична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАХО, Ф - 40-105-827, м/к-1862г. зап-8,кадр-338
Бракосочетание
02.11.1880

Муж: Чирва Иван Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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