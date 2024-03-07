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Парфенов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1885 по 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1885 по 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Парфенов Исаак Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1914

Сын: Парфенов Дмитрий Андреев

Мать ребёнка: не указана

Нижнеудинский уезд, Иркутская губерния
Возможно - Парфеновка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область или Парфеново, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парфенова Александра Андреева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парфенов Петр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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