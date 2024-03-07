Парфенов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1885 по 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
14.03.1914
Нижнеудинский уезд, Иркутская губерния
Возможно - Парфеновка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область или Парфеново, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парфенова Александра Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно