Бондарев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ходус Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно