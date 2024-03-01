Бондарев Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарев Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондарев Василий

Мать: Бондарева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Максим Васильевич

Мать ребёнка: Бондарева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Бондарева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Бондарева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Валентина

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