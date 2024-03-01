Бондарев Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бондарев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарев Максим Васильевич
Мать ребёнка: Бондарева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарев Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Бондарева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Бондарева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондарева Валентина