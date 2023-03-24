Кузьмина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмина Анна Васильевна

Кузьмина Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1827

Муж: Кузьмин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Иванович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Кузьмин Порфирий Петрович

Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Иванович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Иванович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кузьмин Иван Петрович

Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Иванович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Иванович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Шаманина Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Иванович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Кузьмин Феофил Петрович

Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Иванович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close