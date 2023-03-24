Кузьмина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1827
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Кузьмин Порфирий Петрович
Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Иванович
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Шаманина Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Иванович
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно