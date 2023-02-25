Албэртини (Марцетти) Илария
Место рожденияг. Падуя, Венеция, Итальянская республика
Дата рождения07.04.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Падуя, Венеция, Итальянская республика
Рождение ребёнка
25.08.2005
Дочь: Албэртини Луиза
Отец ребёнка: Албэртини Филиппо
г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Албэртини Филиппо