Албэртини (Марцетти) Илария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Албэртини (Марцетти) Илария

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Место рождения

г. Падуя, Венеция, Итальянская республика

Дата рождения

07.04.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1968 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Падуя, Венеция, Итальянская республика
Рождение ребёнка
25.08.2005

Дочь: Албэртини Луиза

Отец ребёнка: Албэртини Филиппо

г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Албэртини Филиппо

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